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Новости погоды

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В Калмыкии сохраняет сложное отложение

ИА "Метеоновости" / 13:12 Четверг, 4 января

  В Калмыкии 3 января было объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение. В республике отмечалось сильное гололедно-изморозевые отложение. В 18 часов 3 января в Целинном районе на ЛЭП диаметр отложения достиг 35 мм. В столичном городе республики, в Элисте, диаметр достиг 23 мм. Явление было предусмотрено с заблаговременностью 2 часа 15 мин. Опасность гололедно-изморозевых явлений связана с отложением гололеда и изморози на проводах, несущих конструкциях, столбах, опорах, контактной сети железных дорог. С увеличением толщины этих образований возрастают нагрузки, которые при превышении некоторых критических величин приводят к обрыву проводов, разрушению несущих конструкций, столбов, опор, изменяют токопроводящие характеристики контактных линий железных дорог, ЛЭП. В Республике опасное явление сохранится еще и днем 4 января. / meteonovosti.ru /
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