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Ветрено и тепло на Ямале



ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 4 января



Над Карским морем кружит циклонический вихрь. В минувшие сутки, 3 января, под его влиянием испортилась погода на арктическом побережье Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Из-за больших перепадов давления, в регионах усилился ветер до 22 м/с. Поднялась метель. Округа оказались в теплом секторе циклона, что привело к повышению температуры воздуха. Так, например, в городе Нарьян-Маре 3 января был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Новый рекорд составляет 1,3 градуса. Предыдущий наблюдался в далеком 1903 году, и был на 0,4 градуса ниже нового рекорда. На Ямале сегодня погода существенно не изменится. А вот Ненецкий автономный округ уже будет находиться в тылу циклона, за холодным фронтом, ожидается небольшое понижение температуры. Но приблизится температура, к своим обычным значениям, только ближе к Рождественской ночи. В ближайшие дни ветреная и теплая погода в регионах сохранится. / meteonovosti.ru /



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