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Новости погоды

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Погода сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:47 Четверг, 4 января

  В Москве небо по-прежнему затянуто плотной облачностью. Атмосферное давление немного подросло, но сохраняется ниже январской нормы, на ВДНХ 746.4 мм рт. ст. Ветер преобладает южных и юго-восточных направлений 2-5 см/с, в Домодедово усиливается до 8 м/с, порывы ветра наблюдаются во Внуково до 10 м/с, в Шереметьево до 14 м/с. Температура в Москве наблюдается выше нулевой отметки. На ВДНХ она составляет 1,7 градуса тепла. / meteonovosti.ru /
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+36
Конкордия		 -53
Делянкир

некомфортное место: Стэмфорд
комфортное место: Рамагундэм

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