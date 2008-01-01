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Погода сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:47 Четверг, 4 января



В Москве небо по-прежнему затянуто плотной облачностью. Атмосферное давление немного подросло, но сохраняется ниже январской нормы, на ВДНХ 746.4 мм рт. ст. Ветер преобладает южных и юго-восточных направлений 2-5 см/с, в Домодедово усиливается до 8 м/с, порывы ветра наблюдаются во Внуково до 10 м/с, в Шереметьево до 14 м/с. Температура в Москве наблюдается выше нулевой отметки. На ВДНХ она составляет 1,7 градуса тепла. / meteonovosti.ru /



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