Новости погоды
Небольшой снег в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:58 Четверг, 4 января
Практически середина зимы, а в главном городе страны нет снега. Из-за аномально теплой погоды в Москве, среднесуточная температура превышает климатическую норму на 10 градусов и более, осадки идут преимущественно в виде дождя. Но уже в пятницу утром, с приближением атмосферного фронта с юго-запада, температура немного понизится, в столице местами ожидается, что пройдет небольшой снег. Максимальный прирост снега может достичь 1 см. В дневные часы также сохранится влияние атмосферного фронта. Временами небольшой снег, наиболее интенсивный в первой половине дня. В течение суток температура воздуха составит от -1 до +1. Ветер юго-восточных направлений, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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