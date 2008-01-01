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Погода сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 4 января



Погода в столице определяется западной периферией антициклона. Осадков не наблюдается. На всех станциях Москвы наблюдаются положительные значения температуры. Максимальная температура воздуха отмечена на станции Балчуге, 2,6. На главной метеостанции города, на ВДНХ, 2,3. В Михайловское, во Внуков и в Домодедово 1 градус тепла. Ветер южный и юго-восточный, скорость 1-4 м/с, но он усиливается в порывах до 11 м/с. Атмосферное давление немного ниже климатической нормы, так, например, на ВДНХ 745,7 мм рт. ст., при норме 749 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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