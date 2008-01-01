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Из погодной летописи текущего тысячелетия



ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 4 января



2001 год ознаменовался сильными морозами в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: минимальная температура ночью была -40..-50o, в отдельных районах Кемеровской области и Алтайского края -51..-53o.



Сильные морозы отмечались в Красноярском крае: на севере ночью было -45..-50o, местами -52..-55o, в центральных, южных районах Красноярского края и в Хакасии -38..-43o, в отдельных пунктах центральных районов до -52o.



2010 году. Холодно было на севере ЕТР и в Средней полосе ( средняя температура на 6-8o ниже климатической нормы). В Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях и в Карелии температура понижалась до -38:-35o, в Коми (до -38o), в Архангельской области до -40o, НАО до -41o.



Небывалыми морозами отметился 2016 год: Сочи -7.3, Черноморское -17.3. Украина: Чернигов -24.3, Кировоград -24.1, Днепропетровск -21.9. И в это же время на островах Северной Земли температура была положительной: рекорды тепла: о-в Хейса +0.2, о-в Визе -0.6, о-в Голомянный -0.5, мыс Челюскин -1.2. На севере Якутии тепло было в Хатанге -4.0, Оленьке -3.7, Вилюйске -11.9. / meteonovosti.ru /



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