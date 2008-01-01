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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:30 Четверг, 4 января

  Предстоящим днём Московский регион останется на периферии теряющего силу сибирского антициклона. Атмосферное давление будет слабо падать и составит в середине дня 745 мм рт.чт., что немного ниже нормального. При облачном небе местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Дневная температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, в Подмосковье 0..+3. Средняя суточная температура почти на 10 градусов превысит климатическую норму. Относительная влажность воздуха высокая, не ниже 80%.

В таких условиях формируется погодная гипоксия. Из-за пониженного содержания кислорода в воздухе недомогание могут почувствовать люди с хронической кислородной и легочной недостаточностью. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострения хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.

4 января геомагнитный фон возмущенный. / meteonovosti.ru /
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