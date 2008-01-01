Новости погоды
О рекордах тепла
ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 3 января
Все рекорды тепла 2 января 2018 года достались северным регионам: особенно отличился северо-запад Европейской России. В Выборге было +3,3, Санкт-Петербург 4,7 (прежний в 2007 году +4,1, в Пскове 5,5 (прежний 2007 году 4,4. На Диксоне -2,7 (прежний -3,6 в 2006 году. / meteonovosti.ru /
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