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В Минске снег и похолодание



ИА "Метеоновости" / 13:23 Среда, 3 января



Ночью к столице Беларуси подошел активный атмосферный фронт, температура стала понижаться, и если в полночь было +3, то к 8 утра только 0 градусов. Похолодание сопровождалось сильным дождем со снегом. К полудню вовсю валил снег, который продолжается и в эти часы. Завтра на территории Беларуси со снегом и дождем, гололед, туман и налипание снега на проводах и ветках деревьев. Температура чуть выше 0 градусов. Временами снег с дождем будет до конца недели. / meteonovosti.ru /



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