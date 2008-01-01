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Среда
3 января 2018
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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 3 января

  При южном ветре в Москве погода почти без перемен. Тепло и спокойно. На станции ВДНХ +2,4, в центре Москвы, на станции Балчуг, +2,8, в Тушино +2,0 градуса, на Воробьевых горах 1,8. На территории Новой Москвы 2,6. Осадков нет. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+3
Чт.
4 янв.
+1
Пт.
5 янв.
0
Сб.
6 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Вила-Велья		 -50
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Джхарсугуда

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