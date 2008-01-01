|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 3 января
При южном ветре в Москве погода почти без перемен. Тепло и спокойно. На станции ВДНХ +2,4, в центре Москвы, на станции Балчуг, +2,8, в Тушино +2,0 градуса, на Воробьевых горах 1,8. На территории Новой Москвы 2,6. Осадков нет. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.