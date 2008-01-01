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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 3 января



При южном ветре в Москве погода почти без перемен. Тепло и спокойно. На станции ВДНХ +2,4, в центре Москвы, на станции Балчуг, +2,8, в Тушино +2,0 градуса, на Воробьевых горах 1,8. На территории Новой Москвы 2,6. Осадков нет. / meteonovosti.ru /



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