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Дожди и штормовой ветер в Великобритании



ИА "Метеоновости" / 12:46 Среда, 3 января



Спокойная теплая погода стояла в Лондоне в новогоднюю ночь, но на подходе к Британским островам был центр циклона, который обрушился на них обильными дождями и порывистым ветром. Прошедшие сутки оказались уже не такими безмятежными, в Лондоне выпало 6 мм осадков, порывы ветра достигали 19 м/с. А до 26-31 м/с усиливался ветер в прибрежных районах Великобритании, количество осадков достигало 25 мм за сутки. Циклон, устроивший дожди и порывистый ветер, уходит на Балтику, но по его стопам движется новый центр низкого давления, и дожди будут продолжаться. / meteonovosti.ru /



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