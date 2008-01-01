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Новости погоды

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Стабильно тепло в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 11:51 Среда, 3 января

  Питерская погода как будто по заказу туристов, из-за отсутствия снега, а следовательно и гололедицы, в городе туристам вполне комфортно перемещаться от одного музея к другому. Температура воздуха в первые дни 2018 года поднимается до +3..+5 градусов, и поэтому снег, который в новогоднюю ночь еще лежал, полностью растаял. Теплом наша северная столица обязана теплу, поступающему из Западной Европы с юго-западными потоками. Такой погода продержится до конца недели. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночная температура около 0, дневная +1..+3 градуса.

Любителям лыжных прогулок можно особенно сильно не переживать из-за отсутствия снега, его достаточно в соседней Карелии, в Петрозаводске высота снежного покрова 14 см, в Калевале 52 см. Достаточно преодолеть 250-500 км и вы попадаете в снежное царство. / meteonovosti.ru /
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