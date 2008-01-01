

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Новогодняя погода уральцев не разочаровала



ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 3 января



Температура воздуха, что отмечается в уральском регионе начиная с Нового Года, вполне соответствует климатическим значениям. Здесь -11..-17 градусов, на западе региона, в Перми до -4..-9 градусов. Снежный покров тоже есть, в Екатеринбурге его высота 16 см, в Перми 26 см, в Челябинске 10 см, в Кургане 7 см. Меньше всего снега на юге региона, куда атмосферные фронты с осадками заглядывают реже, чем на северо-запад территории. Спокойная с небольшим снегом погода будет и в ближайшие пару дней. Температура низкой, ночью до -23..-26 градусов ожидается в южных областях: Челябинской и Курганской, днем здесь от -10 до -15. Теплее на западе, в Пермском крае ночью -4..-9, днем 0..-5, в Свердловской области ночью -7..12, днем -3..-8. Прогулки при такой погоде будут в радость, тем более что есть условия и для зимних забав. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



