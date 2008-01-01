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Новости погоды

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В Сибири температурный переворот

ИА "Метеоновости" / 11:11 Среда, 3 января

  Все не так как положено по географическому принципу с температурой в Сибири. На севере региона, где полярная ночь продолжается, по соседству с Арктикой должны стоять морозы, но средняя температура выше нормы на 12-20 градусов, а на юге, куда солнце заглядывает и довольно активно, эта же характеристика ниже нормы на 4-8 градусов.

На острове Диксон, был побит рекорд максимальной температуры: -2,7, предыдущий отмечался в 2006 году: -3,6. Минимальная температура в за полярным кругом укладывается в пределы от -9 до -114, и лишь на островах Северной Земли до -25..-30 градусов. И все-таки это выше, чем в Кемеровской области, в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве. В Кемеровской области показатели в пределах -28..-36, в Хакасии и Тыве минимальная температура до -37..-44 градусов, да и в столице Красноярского края холодно: до -28 градусов. Северные районы Сибири обогревает юго-западный ветер по передней части атлантического циклона, а южные районы под влиянием антициклона с ясной погодой и интенсивным выхолаживаем по ночам и отсутствием адвекции тепла извне. / meteonovosti.ru /
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