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Крепкие морозы на Чукотке и северо-востоке Якутии



ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 3 января



Морозы до 40 градусов и ниже в зимние месяцы для России, особенно за Уралом совсем не редкость. Но текущая погода этот постулат опровергает. Ниже -40 градусов столбики термометров опускаются лишь в континентальных районах Чукотки, на севере Магаданской области и на северо-востоке Якутии. На Чукотке эти морозы даже аномальные, здесь средняя температура ниже нормы на 4-8 градусов, в Магаданской области на 2-4 градуса. Причем ниже нормы температура и в самом Магадане, на пару градусов. А вот для Якутии такие морозы не соответствуют норме, здесь теплее обычного на 2-4 градуса. В центре республики Саха, в Якутске средняя температура выше нормы на 8-10 градусов. Самая низкая температура прошедших суток в России отмечалась на чукотской станции Омолон: -48,4 градуса. В ближайшие сутки погода в этих регионах не изменится. / meteonovosti.ru /



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