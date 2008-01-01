|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:05 Среда, 3 января
При южном ветре скоростью от 1 до 6 м/с, в столице тепло. На станции ВДНХ 1,7, в центре Москвы, на станции Балчуг, 2,2, в Тушино и на Воробьевых горах 1,2. На территории Новой Москвы 1,1. Осадков нет, но местами отмечается дымка. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.