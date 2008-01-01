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ИА "Метеоновости" / 10:05 Среда, 3 января



При южном ветре скоростью от 1 до 6 м/с, в столице тепло. На станции ВДНХ 1,7, в центре Москвы, на станции Балчуг, 2,2, в Тушино и на Воробьевых горах 1,2. На территории Новой Москвы 1,1. Осадков нет, но местами отмечается дымка. / meteonovosti.ru /



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