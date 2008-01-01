Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
3 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму в первые дни Нового года тепло, но ветрено

ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 3 января

  В Крыму в первые дни Нового года местами прошли дожди 0,0-8 мм, в горах мокрый снег 0,2-0,6 мм, отмечался туман с видимостью 200 м. Ветер северо-восточный 3-11 м/с. Температура воздуха днем +5,+11, в горах 0,+2; ночью от -4 до +4, на Южном Берегу Крыма до +6. Среднесуточная температура воздуха 1 января в г.Симферополь составила +3,7 гр., что на 3,5 гр. выше средней многолетней.

Самая высокая температура воздуха (+14,7) 2 января в Симферополе за весь период наблюдений отмечалась в 1953 г., самая низкая (-18,3) - в 1942 году.

В ближайшие дни праздничной недели погода будет обуславливаться воздушной массой с юга Западной Европы. Будет преимущественно без осадков, лишь 4 января на большей части территории Крыма пройдут небольшие дожди. Ожидаются незначительные колебания температуры воздуха. Почти без заморозков в ночные часы, 0,+5 градусов, днем преимущественно +5,+12 градусов. Юго-западный ветер ожидается 7-12 м/с, 3-5 января с порывами до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+3
Чт.
4 янв.
+1
Пт.
5 янв.
0
Сб.
6 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Вила-Велья		 -50
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Джхарсугуда

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100