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В Крыму в первые дни Нового года тепло, но ветрено



ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 3 января



В Крыму в первые дни Нового года местами прошли дожди 0,0-8 мм, в горах мокрый снег 0,2-0,6 мм, отмечался туман с видимостью 200 м. Ветер северо-восточный 3-11 м/с. Температура воздуха днем +5,+11, в горах 0,+2; ночью от -4 до +4, на Южном Берегу Крыма до +6. Среднесуточная температура воздуха 1 января в г.Симферополь составила +3,7 гр., что на 3,5 гр. выше средней многолетней.



Самая высокая температура воздуха (+14,7) 2 января в Симферополе за весь период наблюдений отмечалась в 1953 г., самая низкая (-18,3) - в 1942 году.



В ближайшие дни праздничной недели погода будет обуславливаться воздушной массой с юга Западной Европы. Будет преимущественно без осадков, лишь 4 января на большей части территории Крыма пройдут небольшие дожди. Ожидаются незначительные колебания температуры воздуха. Почти без заморозков в ночные часы, 0,+5 градусов, днем преимущественно +5,+12 градусов. Юго-западный ветер ожидается 7-12 м/с, 3-5 января с порывами до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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