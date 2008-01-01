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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:14 Среда, 3 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер южного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе сохраняется необычно теплая погода, температура воздуха превышает норму на 10 градусов, атмосферное давление в пределах нормы, относительная влажность воздуха очень высока. В таких условиях формируется погодная гипоксия. Из-за пониженного содержания кислорода в воздухе недомогание могут почувствовать люди с хронической кислородной и легочной недостаточностью. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострения хронических болезней бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /
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