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Новости погоды
В Грузии прошли сильные дожди, в горах выпал сильный снег
ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 2 января
Первые новогодние дни охарактеризовались интенсивными осадками в Закавказье. В Грузии прошли сильные дожди. В Кутаиси выпало 34 мм осадков, в Кобулетти до 50 мм. В Ахалцихе, что на юге Грузии, мокрый снег перешел в снег и шел всю вторую половину дня 1 января. В итоге выпало до 26 мм осадков. В ближайшие дни усилиями антициклона с востока атмосферные фронты с запада будут не столь активно проявлять себя. Поэтому до 5 января в отдельные дни может быть погода без осадков, но усилится ветер до 15 м/с. Температура в дневные часы на равнинной части страны западных районов +12,+17 градусов. В Восточной Грузии +7,+12 градусов. / meteonovosti.ru /
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