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Новости погоды

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На севере Европейской территории слабое похолодание

ИА "Метеоновости" / 14:31 Вторник, 2 января

  Атлантические циклоны и их атмосферные фронты продолжают определять погоду на большей части ЕТР, поддерживая сырую и не по сезону теплую погоду. Очередной циклон с Атлантики переберется на запад Скандинавии. Он принесет новые порции влажного и теплого воздуха. И только в Мурманской области, в тылу ушедшего на восток циклона, температура понизится до -6,-11, при прояснениях до -15,-20, местами пройдет небольшой снег. Понизится температура и в Коми, там днем до -3,-8, местами небольшой снег, слабая метель. В других северных регионах сохранится весенняя погода. В Архангельской области в Ненецком округе небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег), 0,-5 градусов. В большинстве районов Вологодской области снег, мокрый снег, местами метель, -2,+3 градуса. В Карелии, в теплой части нового циклона, -4,+1, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель. / meteonovosti.ru /
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