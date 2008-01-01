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На Таймыре ветреная погода с метелью и ослабление мороза



ИА "Метеоновости" / 13:40 Вторник, 2 января



Влияние атмосферных фронтов с запада периодически доходит до восточных районов Сибири. 2-3 января на Таймыре будет продолжаться снег с метелью, ожидается ветер с порывами 22-27 м/с.



Снегопад ослабит мороз на юге полуострова, в течение ближайших суток будет -5..-10 градусов. А вот в Эвенкии дневная температура -17,-22, в отдельных районах -27..-32. При такой температуре местами пройдет снег и будет усиливаться ветер до 14 м/с. В Туруханском районе на севере повсеместно, на юге местами снег, порывы до 14 м/с, мороз при прохождении атмосферного фронта ослабеет до -8..-13, местами будет -16..-18. / meteonovosti.ru /



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