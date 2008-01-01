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Западные циклоны обрушат осадки на территорию Белоруссии



ИА "Метеоновости" / 13:28 Вторник, 2 января



Ближайшие несколько новогодних дней в Белоруссии будут с осадками из-за циклонов, которые с юго-запада будут перемещаться в район Балтики. 3-5 января на территории нашего западного соседа будет идти дождь и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега и слабый гололед. Южный ветер будет периодически дуть с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0 градусов, днем повышаясь до +5 градусов. Но этого весеннего тепла особо ощущаться не будет из-за ветра и осадков.



1 января в ряде городов Белоруссии отмечены температурные рекорды тепла. В Гродно было 6,7 градуса, предыдущий максимум 6,5 был в 2007 году, В Бресте температура повысилась до 7 гр., прежде максимумом считалась температура 6,2 за 1964 год. В Ровно столбик термометра поднялся до 7,3 градуса, превысив, таким образом, рекорд 1994 года на 2,1 градуса (5,2 градуса). / meteonovosti.ru /



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