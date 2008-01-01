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ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 2 января



В полдень на опорной метеостанции столицы, ВДНХ было +2,3 градуса. В районе Новой Москвы на юго-западе было всего +1. Ветер дул в основном с юга со средней скоростью 2-5 м/с. Но, на северо-западе отмечены порывы до 15 м/с. Местами на юго-западе прошли небольшие моросящие осадки. Атмосферное давление почти в пределах нормы, 746 мм рт.ст. Относительная влажность от 72 до 87%. / meteonovosti.ru /



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