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Новости погоды

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Аномальное тепло на западе России

ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 2 января

  Первый день Нового 2018 года отметился рекордами тепла на крайнем западе России. 1 января максимальная температура в Калининграде повысилась до 9,4 градуса, предыдущий рекорд 8,9 градуса был отмечен в 2007 году. Средняя суточная температура 1 января была на 9,5 градуса выше климатической нормы. Теплая погода в Санкт-Петербурге держится с конца прошлого года. Очередное потепление началось с 26 декабря. А с 27 декабря отклонение средней суточной температуры от нормы составляло 7-9 градусов. 1 января дневная температура составила +1,3 градуса. В ближайшие дни на западе России сохранится относительно теплая, почти весенняя погода. В Калининградской области ожидается 3 января +2,+5 градусов, местами пройдут осадки и будет усиливаться ветер до 12-16 м/с. В областях северо-запада в течение суток температура будет колебаться около 0 градусов. В Санкт-Петербурге ночью до +2, днем до +3 градусов и погода с осадками. / meteonovosti.ru /
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