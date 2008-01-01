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Новости погоды

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Январь начался с сильных морозов на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:31 Вторник, 2 января

  На юге Западной Сибири антициклон охлаждает воздух до тридцати градусных морозов. В ночь на 2 января в Новосибирской области в п. Таштагол было -31 градус. В Алтайском крае такие же температуры отмечены в нескольких пунктах. В Заринске было -31,6 градуса, В Бийске (Зональная) -31,2 градуса, В с. Целинное термометры показывали -31,4 градуса, в Змеиногорске -30,1 градуса. В Кемеровской области температура понижалась до -33,-35 градусов. В Усть-Кабырза -37,6 градуса.

Аномально морозная погода сохранится на юго-востоке Западной Сибири до самого Православного Рождества. 3-6 января в г. Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Кызыл-Озек, 4-6 января в г. Томск ожидается отклонение среднесуточной температуры на 8-12o ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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