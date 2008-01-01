Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток в новом году штормило

ИА "Метеоновости" / 10:41 Вторник, 2 января

  В начале нового 2018 года на юге Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с. На арктическом побережье Якутии была метель и ветер с порывами до 26 м/с. В Чукотском автономном округе на побережье Иультинского района в районе Эгвекинота несколько часов подряд мела метель при ветре с порывами до 32 м/с. В ближайшей перспективе на Дальнем Востоке ожидаются не слишком сложные погодные условия. Циклоны в основном кружат вдали от побережья. 2 января в Приморском крае ожидается снег, на побережье ветер 18-23 м/с. В Чукотском автономном округе на восточном побережье снег и ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+2
Ср.
3 янв.
+2
Чт.
4 янв.
+1
Пт.
5 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Макаэ		 -45
Оймякон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Карнул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100