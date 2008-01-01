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Дальний Восток в новом году штормило



ИА "Метеоновости" / 10:41 Вторник, 2 января



В начале нового 2018 года на юге Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с. На арктическом побережье Якутии была метель и ветер с порывами до 26 м/с. В Чукотском автономном округе на побережье Иультинского района в районе Эгвекинота несколько часов подряд мела метель при ветре с порывами до 32 м/с. В ближайшей перспективе на Дальнем Востоке ожидаются не слишком сложные погодные условия. Циклоны в основном кружат вдали от побережья. 2 января в Приморском крае ожидается снег, на побережье ветер 18-23 м/с. В Чукотском автономном округе на восточном побережье снег и ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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