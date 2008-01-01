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ИА "Метеоновости" / 10:35 Вторник, 2 января



Второе утро в новом году выдалось теплым, без заморозков. В 10 часов на опорной метеостанции столицы, ВДНХ было +2,1 градуса. В районе Новой Москвы на юго-западе было на градус прохладнее, но тоже плюсовая температура. Ветер дул в основном с юга со средней скоростью 1-5 м/с. Осадков нигде не отмечалось. Атмосферное давление почти в пределах нормы, 745 мм рт.ст. Относительная влажность от 82 до 87%. / meteonovosti.ru /



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