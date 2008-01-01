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Новости погоды
Информация о магнитной поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:08 Вторник, 2 января
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 23-31 декабря была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного.
По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 3 - 9 января солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 1 - 2 января. Вероятность малой геомагнитной бури в эти дни 40-50%. / meteonovosti.ru /
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