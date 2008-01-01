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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Вторник, 2 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта с юго-запада. Ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки (снег, дождь). Температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области сохраняется сырая и пасмурная, но очень теплая погода. Атмосферное давление продолжит падать и окажется на несколько единиц ниже привычных значений. Из-за чего у наиболее метеозависимых людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, в первую очередь, гипотоников и лиц с вегето-сосудистой дистонией могут возникнуть недомогания. Погодные условия способствуют формированию погодной гипоксии, что неблагоприятно для людей, страдающих легочной и сердечной недостаточностью, ишемией. Из-за сохраняющейся высокой влажности воздуха обострение хронических заболеваний возможно у лиц с больными суставами и заболеваниями бронхо-легочной системы.



2 января геомагнитный фон слабовозмущенный. / meteonovosti.ru /



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