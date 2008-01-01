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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:26 Понедельник, 1 января



В первый день нового года погода в Московском региона по-прежнему мало будет походить на зимнюю. Существенных осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха в Москве будет в пределах 0..+2, по области от -2 до +3 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст., что практически соответствует климатической норме. Относительная влажность воздуха около 80%.



Такая погода, с температурой значительно превышающей сезонные показатели и пониженным содержанием кислорода в воздухе, может стать причиной обострений многих хронических заболеваний. Прежде всего, это касается заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, остеохондроз, хронических заболеваний бронхо-легочной системы. Высокая влажность в сочетании с пониженным содержанием кислорода в воздухе могут привести к ухудшению самочувствия людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. А возмущения геомагнитного поля могут стать дополнительным неблагоприятным фактором для лиц с патологиями сердечно-сосудистой системы. / meteonovosti.ru /



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