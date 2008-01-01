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Непогода на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:30 Воскресенье, 31 декабря



Циклоны с Северной Атлантики, перемещающиеся вдоль арктического побережья ЕТР, несут в теплых своих секторах не только хорошо прогретый воздух, но и обильные осадки. А на севере, на границе антициклона и циклона, ветер усиливается до 20 м/с и более. В минувший день, 30 декабря, в Архангельской области и в Ненецком автономном округе ветер усиливался до 22 м/с, мели метели. Сильный снегопад обрушился на Мурманскую область, выпало до 10 мм небесной влаги. После такого снегопада сугробы, как правило, увеличиваются на 9-12 см.



1 января в Мурманской области небольшой снег пройдет лишь местами, ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, температура в течение суток -2..-7, при прояснении до -15 градусов. В Архангельской области и в Ненецком округе снег различной интенсивности, ночью и днем -1..-6, местами порывы до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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