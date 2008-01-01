Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
31 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на севере ЕТР

ИА "Метеоновости" / 14:30 Воскресенье, 31 декабря

  Циклоны с Северной Атлантики, перемещающиеся вдоль арктического побережья ЕТР, несут в теплых своих секторах не только хорошо прогретый воздух, но и обильные осадки. А на севере, на границе антициклона и циклона, ветер усиливается до 20 м/с и более. В минувший день, 30 декабря, в Архангельской области и в Ненецком автономном округе ветер усиливался до 22 м/с, мели метели. Сильный снегопад обрушился на Мурманскую область, выпало до 10 мм небесной влаги. После такого снегопада сугробы, как правило, увеличиваются на 9-12 см.

1 января в Мурманской области небольшой снег пройдет лишь местами, ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, температура в течение суток -2..-7, при прояснении до -15 градусов. В Архангельской области и в Ненецком округе снег различной интенсивности, ночью и днем -1..-6, местами порывы до 18 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Пн.
1 янв.
+2
Вт.
2 янв.
+1
Ср.
3 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Каолак		 -46
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сурат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100