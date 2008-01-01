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Итоги уходящего года в Москве



ИА "Метеоновости" / 14:15 Воскресенье, 31 декабря



Приблизился к концу 2017 год, пора подводить итоги. И ушедший год был щедр на яркие погодные события. Начался год с аномальных морозов, а заканчивается аномальным теплом.



В среднем, нынешний декабрь был теплее обычного на 5,2 градуса. А в последнюю неделю аномалия температуры составила около 9 градусов. Минимальная температура, -29,9 градуса, была зафиксирована 7 января 2017 года, а самым теплым днем стало 29 июля, когда термометры показывали +31,9 градуса.



Наибольшее количество осадков, 140 мм, выпало в июне, самым засушливым месяцем стал сентябрь, когда выпало 38 мм осадков, чуть больше половины месячной нормы. В апреле норма по осадкам была превышена в 2 раза, выпало 79 мм при норме в 37 мм. А в уходящем месяце норма осадков перевыполнена уже в 1,5 раза.



Наступающий год наверняка запомнится чем-нибудь необычным. / meteonovosti.ru /



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