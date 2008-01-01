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Новости погоды

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Ливневые дожди обрушились на Сицилию

ИА "Метеоновости" / 13:40 Воскресенье, 31 декабря

  Холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона принес сильные дожди на Сицилию. 30 декабря в некоторых районах выпало до 15 мм осадков. Но больше всего досталось Мессине. На город за неполные 9 часов вылилось до 45 мм небесной влаги. Почти треть месячной нормы. Следует отметить, что декабрь на Сицилии - самый дождливый месяц.

1 января атмосферные фронты не оставят в покое ни Сицилию, ни Апеннинский полуостров. Пройдут кратковременные дожди, ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, в порывах до 25 м/с, ночью термометры покажут 6..11 градусов, днем воздух прогреется до 13..18. Такая температура выше нормы на 3 градуса. / meteonovosti.ru /
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