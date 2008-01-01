

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О новогодней погоде в России



ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 31 декабря



погода может как омрачить праздник, так и сделать его лучше. В средней полосе обычно в это время бывает морозец, а земля укутана снегом. В этом году погода в Новый год совсем не зимняя.



В Центральном районе в ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, подморозит до 0..-2 градусов, а днем уже 0..+2, при переменной облачности существенных осадков не ожидается.



Совсем не праздничная погода в Калининградской области, +5..+8 и дождь.



В Восточной Сибири снег различной интенсивности, преобладающая температура -20..-25 градусов, на юге до -14, на севере до -30.



В Западной Сибири небольшой снег, -10..-15 градусов.



На Чукотке и в Якутии морозно, до -45 градусов в континентальных районах Чукотки и в Оймяконье, на побережье порывы до 25 м/с.



В Приморье -8..-13, на побережье -1..-6, местами небольшой снег.



Дорогие друзья! Сердечно поздравляем Вас с Новым годом! Желаем, чтобы год был щедрым на яркие события, благополучным и счастливым. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



