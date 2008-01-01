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Новости погоды
О новогодней погоде в России
ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 31 декабря
Новый год - самый радостный праздник в году. И очень многие в новогоднюю ночь любят веселиться на улице. Но погода может как омрачить праздник, так и сделать его лучше. В средней полосе обычно в это время бывает морозец, а земля укутана снегом. В этом году погода в Новый год совсем не зимняя.
В Центральном районе в ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, подморозит до 0..-2 градусов, а днем уже 0..+2, при переменной облачности существенных осадков не ожидается.
Совсем не праздничная погода в Калининградской области, +5..+8 и дождь.
В Восточной Сибири снег различной интенсивности, преобладающая температура -20..-25 градусов, на юге до -14, на севере до -30.
В Западной Сибири небольшой снег, -10..-15 градусов.
На Чукотке и в Якутии морозно, до -45 градусов в континентальных районах Чукотки и в Оймяконье, на побережье порывы до 25 м/с.
В Приморье -8..-13, на побережье -1..-6, местами небольшой снег.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем Вас с Новым годом! Желаем, чтобы год был щедрым на яркие события, благополучным и счастливым. / meteonovosti.ru /
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