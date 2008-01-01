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ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 31 декабря



В столице сохраняется облачная погода, идут осадки, преимущественно это мокрый снег. Атмосферное давление практически не меняется и составляет 745 мм рт. ст. Температура воздуха понизилась. На станции ВДНХ термометры показывают 0,8 градуса, на Балчуге теплее, 1,3, а прохладнее всего в Немчиновке, 0,4 градуса. Влажность воздуха очень высокая, 95 %. Дует слабый ветер. / meteonovosti.ru /



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