Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 31 декабря
В столице сохраняется облачная погода, идут осадки, преимущественно это мокрый снег. Атмосферное давление практически не меняется и составляет 745 мм рт. ст. Температура воздуха понизилась. На станции ВДНХ термометры показывают 0,8 градуса, на Балчуге теплее, 1,3, а прохладнее всего в Немчиновке, 0,4 градуса. Влажность воздуха очень высокая, 95 %. Дует слабый ветер. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!