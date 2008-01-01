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В Москве перекрыт очередной температурный рекорд



ИА "Метеоновости" / 12:37 Воскресенье, 31 декабря



Аномально теплая погода держится в средней полосе ЕТР уже вторую неделю. Каждый день фиксируются очередные температурные рекорды. 29 декабря в столице воздух прогрелся до +3,9 градуса, что немного выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1994 году, когда термометры показали +3,7 градуса. Регион находился в теплом секторе североатлантического циклона. 1 января температура понизится - скажется влияние холодного фронта. Ночью местами пройдет снег, термометры покажут 0..-2 градуса, днем осадков не ожидается и будет 0..+2 градуса. Это, разумеется, гораздо выше климатической нормы, но до рекорда очень далеко. / meteonovosti.ru /



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