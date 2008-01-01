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Ураганный ветер бушевал на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 11:09 Воскресенье, 31 декабря



На Камчатке снова неспокойно. Ненастный циклон портивший погоду здесь 29 декабря, начал понемногу заполняться и направился далее на северо-восток, к Аляске. На границе антициклона с центром над Оймяконьем и циклона, кружащего над Беринговым морем, усиливался ветер. На юге полуострова порывы ветра достигали ураганной силы, 33 м/с.



1 января атмосферное давление начнет расти, на юге края осадков не ожидается, днем термометры покажут -3..-8 градусов, в центральных районах -13..-18, ветер ослабеет до 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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