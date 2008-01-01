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ИА "Метеоновости" / 09:39 Воскресенье, 31 декабря
В канун Нового года погода в Москве совсем не зимняя. Небо над столицей затянуто облаками, связанными с атмосферным фронтом небольшого волнового циклона. Идет дождь. Дует небольшой ветер южной четверти, в порывах усиливаясь до 7-8 м/с, в Шереметьево - до 11 м/с. Снега на улицах совсем мало. Относительная влажность воздуха очень высока, около 95 %. Да и температура воздуха по-прежнему выше нормы на 8-9 градусов. К 9 часам воздух в столице прогрелся до +1,5 градуса (по данным станции ВДНХ), в Немчиновке термометры показывают +1, а на Балчуге +1,9 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы, 745 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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