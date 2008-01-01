

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В горах Северного Кавказа сохраняется лавинная опасность



ИА "Метеоновости" / 09:22 Воскресенье, 31 декабря



На европейском юге по-прежнему неустойчивая погода. Особенно это касается предгорных и горных районов. Сегодня в течение дня в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана на высоте свыше 1500 метров - лавиноопасно.



В последний день года в Краснодарском, Ставропольском краях и в республиках Северного Кавказа пройдет небольшой и умеренный дождь, по северу и в горах с мокрым снегом.



В первый день января в Краснодарском крае и в республиках Северного Кавказа ожидается усиление осадков, гололедно-изморозевые явления, в горах Адыгеи налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Краснодарском крае ветер усилится до 13-18 м/с.



В дневные часы 1 января в Краснодарском крае, в том числе и на черноморском побережье от 8 до 13 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



