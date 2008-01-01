

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:01 Воскресенье, 31 декабря



В последний день уходящего года в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода. Атмосферные фронты очередного атлантического циклона (центр над Баренцевым морем) принесут новые порции влажного и теплого воздуха.



По сведения Метеобюро Москвы и области погода будет облачной. Вблизи атмосферных фронтов временами с осадки в виде снега, мокрого снега. При хмуром небе температура днем без изменений по сравнению с ночью, одинакова 0..+2 градуса в столице и -2..+3 - по области. Средняя суточная температура превысит климатическую норму на 9 градусов. Ветер южный 5-10 м/сек. Атмосферное давление составит в середине дня 746 мм рт.ст., что чуть ниже нормального.



При таких погодных условиях будет формироваться погодная гипоксия с дефицитом кислорода в воздухе, что крайне неблагоприятно для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, а также с бронхо-легочными недугами. Особенно нелегко придется лицам, страдающим легочной и сердечной недостаточностью, ишемией. Из-за высокой влажности воздуха обострением хронических заболеваний могут отреагировать люди с больными суставами.



Специалисты рекомендуют при такой погоде поддерживать организм витаминами, по возможности больше гулять и снизить физические нагрузки.



31 декабря геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



