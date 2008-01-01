Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
31 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:01 Воскресенье, 31 декабря

  В последний день уходящего года в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода. Атмосферные фронты очередного атлантического циклона (центр над Баренцевым морем) принесут новые порции влажного и теплого воздуха.

По сведения Метеобюро Москвы и области погода будет облачной. Вблизи атмосферных фронтов временами с осадки в виде снега, мокрого снега. При хмуром небе температура днем без изменений по сравнению с ночью, одинакова 0..+2 градуса в столице и -2..+3 - по области. Средняя суточная температура превысит климатическую норму на 9 градусов. Ветер южный 5-10 м/сек. Атмосферное давление составит в середине дня 746 мм рт.ст., что чуть ниже нормального.

При таких погодных условиях будет формироваться погодная гипоксия с дефицитом кислорода в воздухе, что крайне неблагоприятно для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, а также с бронхо-легочными недугами. Особенно нелегко придется лицам, страдающим легочной и сердечной недостаточностью, ишемией. Из-за высокой влажности воздуха обострением хронических заболеваний могут отреагировать люди с больными суставами.

Специалисты рекомендуют при такой погоде поддерживать организм витаминами, по возможности больше гулять и снизить физические нагрузки.

31 декабря геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Пн.
1 янв.
+2
Вт.
2 янв.
+1
Ср.
3 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Каолак		 -46
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сурат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100