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Температурные рекорды у наших западных соседей



ИА "Метеоновости" / 13:21 Суббота, 30 декабря



В текущем декабре Атлантика "обогревает" не только российские территории, но и наших западных соседей. В минувшие сутки в Республике Беларусь и Украине температура воздуха в дневные часы установила новые суточные рекорды. В Беларуси городами рекордсменами стали Минск (+6.6o), Могилев (+5.7o), Бобруйск (+7.3o), Гомель (+7.8o).



В Украине отличились Киев (+8.2o), Чернигов (+7.7o), Винница (+7.8o), Конотоп (Сумская область) (+7.6o).



В завершающий год день и в начале января аномально теплая погода у наших западных соседей сохранится. / meteonovosti.ru /



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