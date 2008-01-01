|
|
|
Новости погоды
Температурные рекорды у наших западных соседей
ИА "Метеоновости" / 13:21 Суббота, 30 декабря
В текущем декабре Атлантика "обогревает" не только российские территории, но и наших западных соседей. В минувшие сутки в Республике Беларусь и Украине температура воздуха в дневные часы установила новые суточные рекорды. В Беларуси городами рекордсменами стали Минск (+6.6o), Могилев (+5.7o), Бобруйск (+7.3o), Гомель (+7.8o).
В Украине отличились Киев (+8.2o), Чернигов (+7.7o), Винница (+7.8o), Конотоп (Сумская область) (+7.6o).
В завершающий год день и в начале января аномально теплая погода у наших западных соседей сохранится. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.