

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве сейчас



ИА "Метеоновости" / 12:51 Суббота, 30 декабря



В полдень в Москве сохранялась пасмурная погода. В районе Домодедово шел небольшой дождь. На остальной территории осадков не отмечалось. Юго-восточной ветер дул со средней скоростью 2-4 м/с, в районе ТСХА порывы достигали 10 м/с, в районе аэропортов 10-12 м/с. Температура воздуха существенно не изменилась, на всей территории сохраняла положительные значения и колебалась от 0.9o на юге столицы до +1.5o в центре города. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 12 часов было +1.5o. Атмосферное давление 748 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха повысилась до 92%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



