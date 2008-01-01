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Новости погоды

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На Урале сохраняется аномально теплая погода

ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 30 декабря

  Первенец зимы начался на Урале с аномально теплой погоды, которая сохранялась в большинстве дней месяца. Лишь в начале второй декады декабря кратковременно похолодало. В ночные часы морозы усилились до -20, днем до -15 градусов. Но удержались они недолго, в течение 3-4 суток. После чего тепло уже не уходило с уральских земель.

В минувшие сутки среднесуточная температура воздуха превысила норму на 13-14 градусов и в течение суток она была близкой к нулю градусов. При этом не обошлось без рекорда. Он был установлен в Магнитогорске Челябинской области, где днем потеплело до +1.9o, оставив позади предыдущий рекорд в +1.5o, удерживающийся с 2013 года.

В Новогоднюю ночь на Урале хотя и сохранится аномально теплая погода, но температура все же будет отрицательная: ночью от -5 до -10, днем от 3 до 8 градусов мороза. / meteonovosti.ru /
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