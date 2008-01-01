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Новости погоды

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Сибиряки встретят Новый год морозами

ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 30 декабря

  В южных районах Сибирского федерального округа погода декабря отличается непостоянством. Продолжительное потепление (днем от -6 до -11 градусов), а оно сохранялось в первой половине месяца, сменилось резким похолоданием (днем от -14 до -19 градусов). В начале третьей декады вновь потеплело и относительно теплая погода сохранится вплоть до 31 декабря. А в канун Нового года в южные районы хлынет холодный воздух.

В ночные часы морозы усилятся в Омской, Томской, Новосибирской областях и до -15,-20, днем 31 декабря от -12 до -17 градусов. С первых чисел января морозы будут только крепчать. Под утро минимальная температура -20,-25 градусов, днем их ослабление до -13,-18 градусов. И лишь к концу первой пятидневки января можно ожидать повышение температуры, как ночью, так и днем на 3-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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