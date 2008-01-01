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Неблагоприятная погода на юго-востоке страны



ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 30 декабря



Активный циклон, что в завершении рабочей недели кружил над Охотским морем, в пятницу перебрался на просторы Тихого океана, но пока оставался вблизи Курил и юга Камчатского полуострова. В Камчатском крае продолжался снег, при ветре до 33 м/с кружила метель. На Курилах также отмечались осадки и усиление ветра до 23 м/с. Хабаровский и Приморский края оказались уже в тыловой части циклона и с ростом атмосферного давления здесь задували сильные ветра, порывы достигали местами 24 м/с. Кроме того, в Хабаровском крае прохождение холодного атмосферного фронта сопровождалось сильными осадками в виде дождя и снега, выпало до 20 мм.



В последний декабрьский день циклон будет уже далеко от материковой части Дальнего Востока и в большинстве районов ожидается относительно спокойная погода.



И лишь в Приморье приближающийся с Амура циклон принесет целый комплекс неблагоприятной погоды. 31 декабря и 1 января в южной половине края снег, на юге и юго-востоке днем 31 декабря и ночью 1 января - сильный снег, ожидаемое количество осадков: 6-19 мм за 12 час и менее. В северной половине края снег, гололед, метель, на побережье ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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