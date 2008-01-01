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Москва завершает год рекордами



ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 30 декабря



В минувшие сутки столичный регион оказался в теплом секторе обширного атлантического циклона. В течение дня температура воздуха неуклонно повышалась и во второй половине дня достигла отметки +3.7 градусов, что на 0.1o выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1998 года.



В ночь на 30 декабря новая волна теплого воздуха охватила московскую землю. В час ночи температура повысилась до +4o, а в два часа было зарегистрировано +4.2o. Тем самым был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры уже для 30 декабря, причем, осуществился он в ночные часы. Предыдущий рекорд принадлежал 1994 году, когда максимальная температура составила +3.7o. К рассвету температура вновь начала понижаться и в 10 часов ее значение было +1.2o.



/ meteonovosti.ru /



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