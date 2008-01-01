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ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 30 декабря



Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом. На юге столицы, в районе МГУ, отмечалась морось, на остальной территории осадков не было. Повсеместно скорость юго-восточного ветра была 7-9 м/с, в районе ТСХА и московских аэропортов порывы достигали 13-14 м/с. Температура воздуха на всей территории сохраняла положительные значения и колебалась от 0.9o на северо-западе столицы до +1.7o на юге. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 9 часов было +1.1o. Атмосферное давление 748 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха повышенная, около 90%. / meteonovosti.ru /



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