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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 30 декабря

  Декабрьская погода и сегодня остается верной себе: пасмурная, влажная и аномально теплая. Максимальная температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов, что совсем близко к рекордному значению. Пока он принадлежит 1994 году и составляет +3.7 градусов.

А самым холодным сегодняшний день был в 1978 году. Под утро морозы усилились до -37.1 градуса, и с тех пор таких суровых сюрпризов погода не преподносила.

Сильным снегопадом отметился сегодняшний день в 1988 году. На Московскую землю выпало 13.5 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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Вт.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Каолак		 -46
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ахмадабад

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