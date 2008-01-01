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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 30 декабря
Декабрьская погода и сегодня остается верной себе: пасмурная, влажная и аномально теплая. Максимальная температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов, что совсем близко к рекордному значению. Пока он принадлежит 1994 году и составляет +3.7 градусов.
А самым холодным сегодняшний день был в 1978 году. Под утро морозы усилились до -37.1 градуса, и с тех пор таких суровых сюрпризов погода не преподносила.
Сильным снегопадом отметился сегодняшний день в 1988 году. На Московскую землю выпало 13.5 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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