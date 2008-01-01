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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:54 Суббота, 30 декабря



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта с юго-запада. Ожидается облачная погода, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градусов. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области продолжится период аномально теплой и сырой погоды, с превышением температуры над климатической нормой на 7-10 градусов, и высокой влажностью воздуха. При таких погодных условиях будет формироваться погодная гипоксия с дефицитом кислорода в воздухе, что крайне неблагоприятно для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, а также бронхо-легочными недугами. Особенно нелегко придется лицам, страдающим легочной и сердечной недостаточностью, ишемией. Атмосферное давление в этот день немного понизится и окажется в пределах нормы. Однако, наиболее зависимые от погоды люди с сосудистыми патологиями, могут отреагировать ухудшением самочувствия. У этой группы лиц возможны головные болями и скачки собственного артериального давления. Из-за высокой влажности воздуха обострением хронических заболеваний могут отреагировать люди с больными суставами.



Специалисты рекомендуют при такой погоде поддерживать тонизирующими средствами сердечную деятельность, по возможности больше гулять и снизить физические нагрузки.



30 декабря геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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