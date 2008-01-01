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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:10 Пятница, 29 декабря



Температурный фон на большей части европейской территории в минувшие сутки превысил норму на 4-8, а в Среднем Поволжье на 8-12 градусов. При таких больших температурных аномалиях не обошлось без рекордов. Они были установлены в Ижевске (+1.5o), Казани, (+2.4o), Уфе (+2.9o), Оренбурге +2.7o). Рекордными значениями отметилась температура не только в Поволжье. В Тамбове она повысилась до +5.8o, в городе Кемь до +5.1o, что также стало рекордом для 28 декабря. В Симферополе рекорд был повторен. 28 декабря 2017 года, как и в 28 декабря 2000 года она повысилась до +16.5o.



Аномально тепло было и на крайнем востоке страны. В Петропавловске Камчатском температура повысилась до +3.3, оставив позади рекорд 2008 года со значением +2.3o. / meteonovosti.ru /



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